Данныйпроект сквера предназначен для отдыха и уединения после шумного рабочего дня.

Деревья большей частью вечнозелёные для того чтобы в зимнее время можно было смотреть

на зелёные краски листвы которых так не хватает в холодные белые зимы хвоя

полезна для здорового дыхания и чистоты воздуха которого не хватает в городе. В

сквере расположены две фигуры мужчины и женщины которые тянутся друг к другу их

можно видеть сидя в беседке. Беседка сделана кованной беседку оплетают вьющиеся

розы с одной стороны высажены белые а с другой розовые розы для контраста и

придания выразительности центральной части сквера также в беседке расположена

полукруглая кованная скамья. Придумывая эту скамью я сделал её необычной по

бокам выемке для одного человека а середине выемке для двух так получилась

скамья сближение от этого и получилось названия сквера. Из беседки можно

наблюдать за рыбами неторопливо плавающими в водоёме в вечернее время водоём

подсвечивается разноцветными огнями ламп расположенных в водоёме управление

светом производится из беседки это сделано для комфортного отдыха. Участки

поделены для посадки по желанию и предпочтению сортовой цветовой гамме.