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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Данныйпроект сквера предназначен для отдыха и уединения после шумного рабочего дня.
Деревья большей частью вечнозелёные для того чтобы в зимнее время можно было смотреть
на зелёные краски листвы которых так не хватает в холодные белые зимы хвоя
полезна для здорового дыхания и чистоты воздуха которого не хватает в городе. В
сквере расположены две фигуры мужчины и женщины которые тянутся друг к другу их
можно видеть сидя в беседке. Беседка сделана кованной беседку оплетают вьющиеся
розы с одной стороны высажены белые а с другой розовые розы для контраста и
придания выразительности центральной части сквера также в беседке расположена
полукруглая кованная скамья. Придумывая эту скамью я сделал её необычной по
бокам выемке для одного человека а середине выемке для двух так получилась
скамья сближение от этого и получилось названия сквера. Из беседки можно
наблюдать за рыбами неторопливо плавающими в водоёме в вечернее время водоём
подсвечивается разноцветными огнями ламп расположенных в водоёме управление
светом производится из беседки это сделано для комфортного отдыха. Участки
поделены для посадки по желанию и предпочтению сортовой цветовой гамме.
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