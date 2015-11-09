Необходимо подобрать синонимы к словам исходного текста объемом 2354 знака без пробелов. В результате объем должен увеличиться в 4-5 раз без потери читаемости и смысла. Текст должен быть размечен разделителями {} и | согласно образца. ...
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Необходимо наполнить сайт информационной направленности. Тематика Медицина,Здоровье.
Оплата 35 р за 1000 сим (без пробелов) за выставление отдельно 35 р. (4-6 фото + видео
и внутренние ссылки) В среднем статья от 3500 до 10000 символов. 100-200
статей.
По каждой статье выдаётся задание на написание.
При долгой работе будут премии.
Начинаем работать после пробной статьи (пробная статья оплачивается).
Тестовое задание https://yadi.sk/i/JNQKuXbZkKmpA .
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