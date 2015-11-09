Необходимо наполнить сайт информационной направленности

$100
КопирайтингЗакрыт7 заявок423 просмотра
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Необходимо наполнить сайт информационной направленности. Тематика Медицина,Здоровье.

Оплата 35 р за 1000 сим (без пробелов) за выставление отдельно 35 р. (4-6 фото + видео

и внутренние ссылки) В среднем статья от 3500 до 10000 символов. 100-200

статей.

По каждой статье выдаётся задание на написание.

При долгой работе будут премии.

Начинаем работать после пробной статьи (пробная статья оплачивается).

Тестовое задание https://yadi.sk/i/JNQKuXbZkKmpA .

8 лет назад
zcity
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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