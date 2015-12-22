Написать статьи для сайта. строительная тематика

КопирайтингЗавершен1 заявка114 просмотров
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потребуются статьи:

по фасадным материалам (обзор)

по кровельным материалам

по утеплению в каркасном доме

по сравнению технология (каркасный-кирпичный, каркасный-брусовой и т.д.)

цикл статей (около 5 шт) - строительство дома (фото предоставлю) 

дизайн-проектирование

8 лет назад
abm
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
25 дней назад
Выбранный исполнитель
kristem
44 годаКанада
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$22
5 дней
Очень доволен - Рекомендую!
Спасибо за интересный проект!
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