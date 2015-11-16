Хронические заболевания позвоночника, статья

Написать 100 статей на тему Продажа и поставка электротоваров https://www.220.ru/ Обязательным условием является то, что Вы хорошо владеете данной тематикой! Пожалуйста скиньте 2-3 примера статьи при размещении заявки ссылкой в портфолио либо на сайте.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт, посвященный медицинскому фитнесу, кинезитерапии, комплексному подходу в лечении проблем позвоночника и суставов движением и упражнениями.
Для этого сайта требуется написать уникальный текст.
Тема текста - хронические заболевания позвоночника (это - грыжа диска без операции/ остеохондроз/ хронические и острые боли в спине и т. п.)
Подробности по заданию - характер изложения, ориентировочный план текста, преимущества центра подготовил в отдельном файле. Ссылку на файл передам в личном сообщении.
Объем, по моим расчетам, должен получиться не менее 5000 символов.
Стоимость 750 рублей
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