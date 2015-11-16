Хронические заболевания позвоночника, статья

Есть сайт, посвященный медицинскому фитнесу, кинезитерапии, комплексному подходу в лечении проблем позвоночника и суставов движением и упражнениями.

Для этого сайта требуется написать уникальный текст.

Тема текста - хронические заболевания позвоночника (это - грыжа диска без операции/ остеохондроз/ хронические и острые боли в спине и т. п.)

Подробности по заданию - характер изложения, ориентировочный план текста, преимущества центра подготовил в отдельном файле. Ссылку на файл передам в личном сообщении.

Объем, по моим расчетам, должен получиться не менее 5000 символов.

Стоимость 750 рублей