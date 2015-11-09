Написание статей для общетематического сайта

Необходимо наполнить сайт информационной направленности. Тематика Медицина,Здоровье. Оплата 35 р за 1000 сим (без пробелов) за выставление отдельно 35 р. (4-6 фото + видео и внутренние ссылки) В среднем статья от 3500 до 10000 символов. 100-200 статей. По каждой ...
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Здравствуйте. Нужны статьи для сайта общей тематики. (Пример - kakprosto.ru)
Нужно написать 15 статей 4000-5000 знаков каждая статья.
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