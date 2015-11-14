Необходимо 17 статей (Тематика: сказки)

Необходимо написать 17 статей на тематику "Сказка".

Все статьи описаны в аттачах.

На выходе необходимо получить:

1. Заголовок статьи

2. Краткое описание (будет выводится в списке статей)

3. Ключевые слова (meta:keywords)

4. Описание (meta:description)

5. Статья

Требования к написанию:

1. Уникальность > 95%

2. Заспамленость

3. Вода

4. Количество символов без пробелов от 2400 до 2600

Бюджет: 800 UAH

Оплата исключительно Privat24

Фрилансерам: убедительная просьба, прежде чем оставлять заявку, ознакомьтесь со всем статьями, и требованиям. Тексты, после написания, которые не будут проходить по требованиям, приняты не будут!