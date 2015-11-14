Необходимо 17 статей (Тематика: сказки)

$35
КопирайтингЗавершен4 заявки241 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать 17 статей на тематику "Сказка".

Все статьи описаны в аттачах.

На выходе необходимо получить:

1. Заголовок статьи

2. Краткое описание (будет выводится в списке статей)

3. Ключевые слова (meta:keywords)

4. Описание (meta:description)

5. Статья

Требования к написанию:

1. Уникальность > 95%

2. Заспамленость

3. Вода

4. Количество символов без пробелов от 2400 до 2600

Бюджет: 800 UAH

Оплата исключительно Privat24

Фрилансерам: убедительная просьба, прежде чем оставлять заявку, ознакомьтесь со всем статьями, и требованиям. Тексты, после написания, которые не будут проходить по требованиям, приняты не будут!

8 лет назад
ZhukV
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
leonira72
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад
$50
10 дней
Как всегда, остался очень доволен после работы с этим человеком!
Исключительно положительные эмоции от сотрудничества с Виталием. И проект "вкусный", и общение интересное, и оплата мгновенная. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Необходимо наполнить сайт информационной направленности

    $100

    Необходимо наполнить сайт информационной направленности. Тематика Медицина,Здоровье. Оплата 35 р за 1000 сим (без пробелов) за выставление отдельно 35 р. (4-6 фото + видео и внутренние ссылки) В среднем статья от 3500 до 10000 символов. 100-200 статей. По каждой ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Синонимайз текста

    Необходимо подобрать синонимы к словам исходного текста объемом 2354 знака без пробелов. В результате объем должен увеличиться в 4-5 раз без потери читаемости и смысла. Текст должен быть размечен разделителями {} и | согласно образца. ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написание постов на форум

    $100

    Необходимо написание постов на форум. Тема - сео (но там есть и другие темы, курилка). Никаких особых знаний не требуется. Нужный навык - это умение общаться, с интересом, юмором. Постинг делаю я. Оплата 50 р ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Автор с опытом оформления виз/загранпаспорта

    Нужно написать информационные статьи для сайта про оформление туристических документов. Около 100 статей. Ищу автора с практическим опытом, в идеале — работника из этой сферы. В заявке напишите о своём опыте. Оплата обсуждается индивидуально.

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Текст (описание) сайта

    нужно будет придумать текст(описание) сайта  рассказать как он работает про легкую регистрацию принцып работы какая кнопка что значит, текст должен быть заманчивым.

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Персонажи, юзабилити, ТЗ

    $500

    Добрый день Нужен человек, который опишет персонажей проекта, составит концепцию проекта и напишет ТЗ для программистов. Проект объемный, является инвестиционной площадкой для клиентов. Главный нюанс - переделать существующий проект в новый. Ищется специалист своего дела, и по срокам что-бы ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад