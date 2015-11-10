Требуются рерайтеры на постоянную работу

Доброго времени суток. Требуются рерайтеры на долгосрочное сотрудничество. Статьи медицинской направленности, оплата 25 р. за 1000 знаков без пробелов (Вебмани), при написании более 40000 знаков в неделю, оплата (за

всю выполненную недельную работу) по 30р. за 1000 знаков без пробелов). Средний

объем одной статьи 4–7 тысяч знаков + будут ключи.

Работы много. Если интересует, прошу написать опыт работы в данной сфере + почту. Желательно медицинское образование. Нужно будет выполнить тестовое задание (НЕ ОПЛАЧИВАЕТСЯ, статья использоваться не будет, она останется

уникальной). ТЗ едино для всех, прикрепляю документ, можно будет посмотреть. Также потребуются примеры ваших работ на схожую тематику. Еще раз повторяюсь, нужен постоянный человек, который не будет пропадать и будет

выполнять в день 1-2 статьи (минимум 10 тысяч, можно и больше). Всем спасибо.