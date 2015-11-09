Тексты для сайта мастерской по ремонту мобильных телефонов

[list][*]нужен проф. повар с опытом фотографирования, для создания уникальных рецептов с пошаговыми фотографиями приготовления[*]фотографии должны быть уникальными (проверяется), хорошего качества [*]рецепты должны быть новыми для сайта и интересны нашим читателям [*]примеры ваших работа указывайте в заявке [/list]
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Необходимо написать 6-9 текстов по ремонту мобильных телефонов! Для каждой марки необходимо написать текст объемом 1000-1500 символов. Примеры текстов покажу при выборе исполнителя! В заявках указывать цену за один текст объемом 1000-1500 символов! Данный проект необходимо выполнить до завтрашнего утра!
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