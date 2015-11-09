Тексты для сайта мастерской по ремонту мобильных телефонов

КопирайтингЗакрыт5 заявок183 просмотра
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Необходимо написать 6-9 текстов по ремонту мобильных телефонов! Для каждой марки необходимо написать текст объемом 1000-1500 символов. Примеры текстов покажу при выборе исполнителя! В заявках указывать цену за один текст объемом 1000-1500 символов! Данный проект необходимо выполнить до завтрашнего утра!

Тексты для сайта
8 лет назад
ivan94
Иван 
33 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
20 отзывов(-3)
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