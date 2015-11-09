Рерайт обзоров букмекерских контор, статей, стратегий ставок на спорт

КопирайтингЗакрыт7 заявок186 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется грамотный человек, разбирающийся в теме для рерайта обзоров букмекерских контор. Обзоров планируется больше 20. Так же возможна дальнейшее сотрудничество для написание статей спортивной тематики для сайта. Требуются грамотно написанные обзоры под поисковики. Уникальность рерайта 90-95 процентов. Проверка через Advego Plagiatus.  Предоставляю по 2-3 исходника. Оплата на карту приватбанка. Оплата 0.3 у.е. за 1000 збп. Объем большой!

План написания обзора следующий:

1) Общая информация о букмекерской конторе (введение) 

2) Обзор сайта

3) Линии и ставки

4) Бонусы (если таковые предоставляет БК)

5) Служба поддержки

6) Итоги

7) Плюсы и минусы, а так же оценка по 10 бальной шкале.

8 лет назад
skauzer86
Русу 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Необходимо наполнить сайт информационной направленности

    $100

    Необходимо наполнить сайт информационной направленности. Тематика Медицина,Здоровье. Оплата 35 р за 1000 сим (без пробелов) за выставление отдельно 35 р. (4-6 фото + видео и внутренние ссылки) В среднем статья от 3500 до 10000 символов. 100-200 статей. По каждой ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Необходимо 17 статей (Тематика: сказки)

    $35

    Необходимо написать 17 статей на тематику "Сказка". Все статьи описаны в аттачах. На выходе необходимо получить: 1. Заголовок статьи 2. Краткое описание (будет выводится в списке статей) 3. Ключевые слова (meta:keywords) 4. Описание (meta:description) 5. Статья Требования к написанию: 1. Уникальность &gt; 95% 2. Заспамленость ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Требуется копирайт, тематика косметология

    Здравствуйте, надо написать 10 информационных статей, по тематике косметологических услуг.  Статьи с сео-ключами и подробным планом статьи. Средний объем статьи 5-10тыс. без пробелов. Цена за тыс. 55 wmr. Большой плюс наличие профильного образования (косметолог, медик). Если хорошо напишите, могу предложить ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайтер/рерайтер

    Ну, думаю всем все понятно с заголовка компании, что мне нужно сделать. Ну теперь более детальней что мне нужно, есть ekostar.com.ua с не уникальным контентом нужно переписать и написать все товары : Бытовые ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Синонимайз текста

    Необходимо подобрать синонимы к словам исходного текста объемом 2354 знака без пробелов. В результате объем должен увеличиться в 4-5 раз без потери читаемости и смысла. Текст должен быть размечен разделителями {} и | согласно образца. ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написание постов на форум

    $100

    Необходимо написание постов на форум. Тема - сео (но там есть и другие темы, курилка). Никаких особых знаний не требуется. Нужный навык - это умение общаться, с интересом, юмором. Постинг делаю я. Оплата 50 р ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад