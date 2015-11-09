Рерайт обзоров букмекерских контор, статей, стратегий ставок на спорт

Требуется грамотный человек, разбирающийся в теме для рерайта обзоров букмекерских контор. Обзоров планируется больше 20. Так же возможна дальнейшее сотрудничество для написание статей спортивной тематики для сайта. Требуются грамотно написанные обзоры под поисковики. Уникальность рерайта 90-95 процентов. Проверка через Advego Plagiatus. Предоставляю по 2-3 исходника. Оплата на карту приватбанка. Оплата 0.3 у.е. за 1000 збп. Объем большой!

План написания обзора следующий:

1) Общая информация о букмекерской конторе (введение)

2) Обзор сайта

3) Линии и ставки

4) Бонусы (если таковые предоставляет БК)

5) Служба поддержки

6) Итоги

7) Плюсы и минусы, а так же оценка по 10 бальной шкале.