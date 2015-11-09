Написание 10 рецептов на кулинарный сайт

КопирайтингЗакрыт7 заявок318 просмотров
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  • нужен проф. повар с опытом  фотографирования, для создания уникальных рецептов с пошаговыми фотографиями приготовления
  • фотографии должны быть уникальными (проверяется), хорошего качества
  • рецепты должны быть новыми для сайта и интересны нашим читателям
  • примеры ваших работа указывайте в заявке
8 лет назад
ProfitHunter
Богдан 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
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