Психология: описание разделов сайта

Нужны авторы на медицинский сайт. Оплата 40 р за 1000 символов без пробелов. Рерайт из 3–4 источников со вставкой ключевых слов. Объем статей около 5000–9000 знаков, 12–15 ключей на статью. + написать дескрипшен из 2–3 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу профессионального копирайтера
(никакой эзотерики, только наука)
Копирайтер (минимум) должен быть способен писать научные статьи с ссылками на источник.
Первая тестовая работа
Задача: Требуется написать описание категорий на сайте.
сайт: http://psychosearch.ru/
Объем текста: от 385-400 знаков с пробелами для каждой категории/раздела. категорий около 30 итого около 12К знаков.
Ключевые требования:
Особенно мудрить не нужно, а нужно просто передать суть раздела например если это раздел проблемы то по контексту ясно что речь пойдет о различных психологических проблемах. можно использовать иностранные энциклопедии, главное чтобы не было в индексе , уникальность 100%. Что касается тех описаний что уже добавлены на сайт, если вы видите что они есть в индексе - пишите рерайт с 100 уникальностью если нет не трогаете.
Требуемая уникальность: 100%.
Программа для проверки уникальности - текст.ру
Результаты предоставлять в формате (Word)
Целевая аудитория: читатели журнала по психологии, академики-гопники.
Цель текста: предоставить понятное описание категорий (если есть подходящие картинки шлите - с меня бонус).
Дополнительная информация:
Текст должен быть представлен в понятном виде.
Структура такая
например раздел : http://psychosearch.ru/praktika/prakticheskaya-psikhologiya
практическая психология если бы он был пустой вы пишите :
практическая психология
Практическая психология это использование психологической науки в разных областях жизни, профессиональных средах. Практическая психология представляет собой совокупность знаний и умений, касающихся прямого воздействия на психологию и поведение человека. Практическая психология это стремление добиться конкретных результатов используя опыт одного или нескольких направлений психологии.
буду признателен если для определения вашей квалификации вы пришлете одну категорию (любую на ваш вкус) в л.с. - это будет чем-то вроде теста чтобы я мог Вам довериться, мне нужно видеть стиль вашего письма Если что пишите максиму в группе он ответит
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