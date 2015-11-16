Написание отзывов

$800
КопирайтингЗавершен16 заявок274 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
  • Требуется написание отзывов 20 штук
8 лет назад
AIRSHOP
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
mirakova
Наталья 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$8
1 день
Спасибо Наталья! Очень радует когда тебя понимают с полуслова. Все выполнено быстро и в срок. Буду обращаться еще.
Замечательный заказчик. Четко поставлены цели, оплата даже опередила окончание работы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
  • Похожие заказы

  • Авторы на медицинский сайт

    $200

    Нужны авторы на медицинский сайт. Оплата 40 р за 1000 символов без пробелов. Рерайт из 3–4 источников со вставкой ключевых слов. Объем статей около 5000–9000 знаков,  12–15 ключей на статью.  + написать дескрипшен из 2–3 ...

    Копирайтинг38 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написание 10 рецептов на кулинарный сайт

    [list][*]нужен проф. повар с опытом  фотографирования, для создания уникальных рецептов с пошаговыми фотографиями приготовления[*]фотографии должны быть уникальными (проверяется), хорошего качества [*]рецепты должны быть новыми для сайта и интересны нашим читателям [*]примеры ваших работа указывайте в заявке [/list]

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Seo статья

    [b]Требуется написать статью на тему образования за рубежом.  [/b]ТЗ прикреплен

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Требуются рерайтеры на постоянную работу

    Доброго времени суток. Требуются рерайтеры на долгосрочное сотрудничество. Статьи медицинской направленности, оплата 25 р. за 1000 знаков без пробелов (Вебмани), при написании более 40000 знаков в неделю, оплата (за всю выполненную недельную работу) по 30р. за 1000 ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написания статей о беттинге, обзоров БК

    В проект для написания нескольких статьей о ставках по ключам требуется копирайтер  Умение писать SEO тексты – главное требование. Плюсом будет знание тематики.  ОПЛАТА: 60 руб за 1к символов б/п при написании статьи или обзора БК.  Оплата webmoney.  Материалы ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Тексты для сайта мастерской по ремонту мобильных телефонов

    Необходимо написать 6-9 текстов по ремонту мобильных телефонов! Для каждой марки необходимо написать текст объемом 1000-1500 символов. Примеры текстов покажу при выборе исполнителя! В заявках указывать цену за один текст объемом 1000-1500 символов! Данный проект ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Наполнение статьями

    Наполнение сайта статьями. - статей 10 шт - от 3000 тыс. символов - тематика вездеходная техника - подбор изображений - вставка изображений в текст - публикация статей на сайте

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайт обзоров букмекерских контор, статей, стратегий ставок на спорт

    Требуется грамотный человек, разбирающийся в теме для рерайта обзоров букмекерских контор. Обзоров планируется больше 20. Так же возможна дальнейшее сотрудничество для написание статей спортивной тематики для сайта. Требуются грамотно написанные обзоры под поисковики. Уникальность рерайта ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется копирайт, тематика косметология

    Здравствуйте, надо написать 10 информационных статей, по тематике косметологических услуг.  Статьи с сео-ключами и подробным планом статьи. Средний объем статьи 5-10тыс. без пробелов. Цена за тыс. 55 wmr. Большой плюс наличие профильного образования (косметолог, медик). Если хорошо напишите, могу предложить ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад