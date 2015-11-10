Нужны авторы на медицинский сайт. Оплата 40 р за 1000 символов без пробелов. Рерайт из 3–4 источников со вставкой ключевых слов. Объем статей около 5000–9000 знаков, 12–15 ключей на статью. + написать дескрипшен из 2–3 ...
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Тексты для компаний
Доллар за тыс при нормальном качестве. Опыт чем больше, тем лучше.
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