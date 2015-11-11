Требуется рерайт 5-ти статей

КопирайтингЗакрыт33 заявки262 просмотра
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Приветствую, требуется рерайт 5-ти статей, я укажу тематику, исходники придется найти самим.

От Вас хотелось бы услышать стоимость за 1000 символов.

Среднее количество символов на статью 1500, уникальность от 95 по text.ru.

8 лет назад
zatvorius
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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