Требуется рерайт 5-ти статей

Есть сайт компании, которая занимается штукатуркой. 1. Нужно переписать тексты о компании на сайте, 2. Нужно вести продающий блог компании, тематический, связанный с штукатуркой Преимущество тем, у кого есть в портфолио тексты для Казахстанских компаний