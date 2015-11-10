Инструкции. Завершающая часть

КопирайтингЗавершен1 заявка116 просмотров
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Требуются краткие инструкции для всех 4 выданных программ, а так же полные для двух последних программ, предназначенных для устройств с ОС Андроид. Полные инструкции - со скриншотами.

8 лет назад
Vasya2
62 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 часов назад
8 лет назад
$650
20 дней
Работа выполнена качественно, в соответствии с договоренностями. Спасибо.
Очередное прекрасное сотрудничество. Спасибо за интересный проект.
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