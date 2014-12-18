Ищу рерайтера на разные тематики

Ищу опытного хабровщика с http://habrahabr.ru/ Нужно написать статью о нашей краудсорсинговой платформе и разместить еще на хабре. Нужно иметь высокую репутацию, чтобы не попала в песочницу, а прямо в эфир.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Важно: связь должна быть в течение дня. Вы никуда не должны пропадать на трое суток, а выполнять заказы оперативно. Заказы бывают постоянно.
- Похожие заказы
- $100Копирайтинг2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется копирайтер с идеальным знанием русского языка, желателен опыт в автомобильной тематике. Предлагается регулярный объём заказов по написанию текстов. Требования: безукоризненный русский язык, отсутствие ошибок в тексте, соблюдение сроков. Предлагаем написать пилотный текст и выслать нам в виде ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт9 лет назад
Написать текст о оплате и доставке с иконками и сделать рерайт текста порядка 2 000 символов.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуются копирайтеры для написания статей по теме строительство, описания товаров. Просьба сразу указывать скайп, либо icq. Оплата от 30 рублей за 1000 збп.Копирайтинг119 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Нужен качественный рерайт описания товаров такого типа http://shtepsel.com/good/nabor-obektivov-dlya-telefona-4-v-1-serebristyy/ (объективы для телефонов) Уникальность от 90%. Указывайте цену за 1000 збп либо за позицию.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте. Ищу копирайтера для сотрудничества. Статьи по категориям: - развлечения - психология - Интернет - красота и личная гигиена - здоровье - еда и напитки - отношения и семья - учеба - программное обеспечение - бытовые советы - упражнения и тренировка - мода и стиль - государство - домашнее хозяйство - животные - праздники - религия - спорт - финансы - отдых С уважением, Анна Сивоконь.Копирайтинг366 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо составить кроссворд на 20 слов по ЭТИКЕ, ниже предоставлено 5 групп слов, необходимо выбрать одну группу и составить на неё кроссворд, с оформлением задания, вопроса. Оплата по договоренности.Копирайтинг6 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен копирайтер который уже писал статьи с элементами SEO(ключевые слова) на тему автоСТРАХОВАНИ Е , статьи должны содержать как рекламный так и информационный характер,откликнувшимся просьба прикреплять ссылки своих работКопирайтинг26 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно описать 11 штук объективов для iPhone http://shtepsel.com/category/obektivy-dlya-telefonov-i-planshetov/ участвующих в Новогодней распродаже здесь http://shtepsel.com/discount/getDiscount?discount_id=cdiscount_18 Т.е. описываем каждую модель 100-200 символов и подбираем одну красивую фото (вставляем ) Всего в статей около 2000 збп и 11 фото. Описания пишем четкие ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $200
В команду требуются копирайтеры. Вы: - ответственный - пунктуальный - грамотный - опытный специалист. Мы: - обеспечиваем работой - платим от 30 р за 1000 симв. Тематика: - описание товаров (детские товары) - брендовая одежда - и ...Копирайтинг222 заявкиЗакрыт9 лет назад