Рерайтинг технических описаний

Нужно описать 11 штук объективов для iPhone http://shtepsel.com/category/obektivy-dlya-telefonov-i-planshetov/ участвующих в Новогодней распродаже здесь http://shtepsel.com/discount/getDiscount?discount_id=cdiscount_18 Т.е. описываем каждую модель 100-200 символов и подбираем одну красивую фото (вставляем ) Всего в статей около 2000 збп и 11 фото. Описания пишем четкие ...