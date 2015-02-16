Рерайтинг технических описаний

КопирайтингЗавершен15 заявок359 просмотров
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Необходимо сделать 14 описаний для ip-камер.

Список и параметры в файле «задание». Исходники в файле «пример».

Размер одного описания — 2000 — 2500 знаков.

Ключевые слова: IP-камера, IP-видеокамера, возможна морфология.

От исполнителя жду некоторого понимания матчасти, но готов консультировать.

Стоимость - 60р. за 1000 знаков.

Оплата через яндекс.деньги.

9 лет назад
Alexxkr
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
_away
52 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$30
5 дней
Можно работать
Четкая постановка задачи, отличная коммуникация в процессе работы. Рекомендую.
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