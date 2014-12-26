Контент менеджер в проект ForDealers.PRO

Нужны тексты, тематика разная, преимущественно техническая отрасль. Размеры текста от 10000 символов. Требуются люди готовые быстро и в срок выполнять работу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянную работу требуется контент менеджер для работы в деловом информационном портале ForDealers.PRO
- Необходимо регулярное наполнение сайта уникальными статьями и новостями.
- Оптимизация и наполнение каталога предложений.
- Составление и наполнение раздела сайта "Интервью".
- Ведение и наполнение пабликов в соц. сетях.
- Взаимодействие с партнерами портала.
Резюме и описание вашего опыта и видения работы присылайте на почту [email protected]
Оплата по договоренности, возможно официальное трудоустройство.
Требования:
- Умение искать и создавать уникальный контент
- Знание основ CMS Joomla
- Опыт ведения пабликов в соц. сетях
- Опыт ведения деловой переписки
- Грамотность и ответственность за результат и соблюдение сроков
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