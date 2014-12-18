Вам нужно добавиться в проекте, чтобы ваша заявка была рассмотрена

Нужны тексты на разные темы

Цена:

Копирайтинг средняя оплата 1,5$ за 1000 знаков. торг не уместен – у меня такая цена

Рерайтинг 1-1,2$ за 1000 знаков без пробелов

Порой бывают заказы по 1,8$, но реже. На них в-первые 2 недели не стоит рассчитывать

Мне нужно буквально 5 работяг, которые готовы писать хотя бы на 50$ в неделю минимально