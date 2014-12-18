Написание миникниги по готовому плану

Необходимо написать миникнигу по практически готовому плану. Всю информацию предоставляю. Тема: оформление дизайна помещений (шторы). Кол-во символов - примерно 15 000-18 000. Особенность текста: ненавязчивая продажа компании как профессионала в своей области. Проект не единичный.

P.S. Ищу специалиста для комплексной постоянной/периодической работы: написание статей и миникниг, написание текстов для КП, лэндингов и периодических e-mail рассылок, ведение новостных лент, seo.