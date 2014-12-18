Отзывы для портала косметики

На постоянную работу требуется контент менеджер для работы в деловом информационном портале ForDealers.PRO - Необходимо регулярное наполнение сайта уникальными статьями и новостями. - Оптимизация и наполнение каталога предложений. - Составление и наполнение раздела сайта "Интервью". ...
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ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО.
Отзывы о товарах. Суть - создать видимость пользовательской активности.
Поэтому:
Отзывы должны быть разные и с разными оценками (от 3-х - до 5). Основная масса отзывов "хорошо" (4 - стоит по умолчанию), намного меньше "отлично" (5) и совсем мало - "3". Отзывы на троечку не должны критиковать продукт в целом, а отдельные его свойства, которые не важны для покупателя. То есть, условно негативный отзыв не должен отбивать желание попробовать продукт. Условно негативные отзывы желательно перекрывать позитивными в любом порядке. Например: http://cosmeticgid.com/market/deadsea/tonalnik/2525-rassyipchataya-pudra-ahava/
Отзывы должны выглядеть максимально естественно, без лишней рекламы и вычурных слов, так, как бы мог рассказать потребитель. Т.е. "проникает глубоко в поры" - это плохо, не подходит, а "немного как бы стягивает кожу, но ощущение приятное" - подходит.
Отзывы должны распределяться неравномерно, на одни товары - 2-3, на другие по 1, где-то вообще без отзывов (например, на простые повседневные товары: мыло, если это не супер-мыло с экстрактом чего-то там, зубные щетки, станки для бритья, а также мужскую продукцию - в реальном мире мужчины вряд ли станут писать отзывы о пенке для бритья, подарочные наборы - тот, кто пользуется набором, как правило, не знает, где его купили).
Оформление должно быть максимально разным: где-то без заглавных букв и знаков препинания, где-то капсом, где-то с кучей знаков восклицания после каждого предложения, где-то со смайликами, где-то с многоточием. Можно писать с ошибками, но только ошибки должны быть естественными. Например, можно путать тся и ться, е-и в неударных слогах, но писать как шестилетний ребенок не нужно - это перебор.
Название бренда/продукта пишите то на русском, то на английском, то с маленькой, то с большой.
Объем отзыва: 250 символов, в отдельных случаях можно и нужно делать более короткие/длинные отзывы: от нескольких слов - до 500 символов.
Отчет: ссылки на товары с оствленными отзывами в виде таблицы.
50-60р за килознак, от 1000 отзывов.
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