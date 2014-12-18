Выполнение 103 текстов по шаблону

На постоянную работу требуется контент менеджер для работы в деловом информационном портале ForDealers.PRO - Необходимо регулярное наполнение сайта уникальными статьями и новостями. - Оптимизация и наполнение каталога предложений. - Составление и наполнение раздела сайта "Интервью". ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать по шаблону 103 текста с количеством символов 1050-1100 (с пробелами). Работа не сложная но кропотливая.
Шаблон и описание текстов во вложении.
При успешном выполнении данного заказа будет продолжение работы.
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