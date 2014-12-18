Выполнение 103 текстов по шаблону

КопирайтингЗакрыт30 заявок353 просмотра
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Нужно сделать по шаблону 103 текста с количеством символов 1050-1100 (с пробелами). Работа не сложная но кропотливая.

Шаблон и описание текстов во вложении.

При успешном выполнении данного заказа будет продолжение работы.

9 лет назад
golfstrim
Галина 
74 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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