Постить в форуме сообщения

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КопирайтингЗакрыт9 заявок203 просмотра
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Добрый день.

Я ищу несколько фрилансеров для работы в форуме жилых домов.

Необходимо будет отписывать сообщения в форуме (имея всего лишь описание проблемы).

Сообщения 100-300 символов.

Имея проблему - текст делаете Вы.

Жду предложений

Желательно копирайтер с Украины.

Количество плохих отзывов не имеет значения. У вас есть шанс подправить карму.

Оставляйте заявку или пишите в скайп!

С уважением. Евгений Варава

9 лет назад
varava
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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