Постить в форуме сообщения

Тематику написания я даю. Нужны качественные и ИНТЕРЕСНЫЕ статьи на английском по 4-5 тысяч знаков. Само собой текст должен быть уникален при проверке шинглами. Просьба в предложениях сразу писать стоимость за 1000 знаков и сроки написания.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Я ищу несколько фрилансеров для работы в форуме жилых домов.
Необходимо будет отписывать сообщения в форуме (имея всего лишь описание проблемы).
Сообщения 100-300 символов.
Имея проблему - текст делаете Вы.
Жду предложений
Желательно копирайтер с Украины.
Количество плохих отзывов не имеет значения. У вас есть шанс подправить карму.
Оставляйте заявку или пишите в скайп!
С уважением. Евгений Варава
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