Написание и размножение текстов

Написание (индивидуальных) тематических текстов и их размножение.

Объем работы 100 индивидуальных текстов.

Объем индивидуального текста 1500 символов. Каждый индивидуальный текст нужно будет видоизменять размножая его до 5 шт.

Для начала и проверки качества работы предлагаю начать с 10 текстов, которые нужно будет написать и размножить, при успешном выполнении весь заказ в 100 текстов будет Ваш.

Жду разумных предложений по цене и срокам работы.