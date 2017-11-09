Написание 11 статей для сайта

КопирайтингЗавершен36 заявок353 просмотра
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Тематика сайта – камнеобработка и изделия из камня (натурального, искусственного и кварца).

Есть список ключевых слов, которые необходимо будет использовать в статьях.

При необходимости могу выслать примеры того что должно в итоге получиться.

Главное, чтобы статьи были уникальными и впоследствии нигде не использовались, кроме как на сайте, для которого они написаны.

Желательно иметь опыт написания подобных статей.

1. Статья о граните (свойства материала и применение в интерьере) – 1000 символов.

2. Статья о розовом кварце (свойства материала и применение в интерьере, этот камень обладает магическими свойствами, об этом тоже можно упомянуть в статье) – 1000 символов.

3. Статья о голубом агате (свойства материала и применение в интерьере) – 1000 символов.

4. Статья о подсветке оникса ( оникс – это один из немногих камней которые можно использовать на просвет и при этом получать уникальный эффект, который часто используется в элитных интерьерах – это краткое изложение статьи) – 1000 символов.

5. Статья о столешницах из камня для кухни – 2500-3000 символов.

6. Статья о столешницах из камня и ванной комнаты – 2500-3000 символов.

7. Статья о мойках из камня (интегрированные мойки, накладные мойки, мойки, которые устанавливаются на столешницу) – 2500-3000 символов.

8. Статья о панно из камня и гидроабразивной резке – 2500-3000 символов.

9. Статья о подоконниках из камня – 2500-3000 символов.

10. Статья о отделке камнем стен, пола, лестниц и т.д. – 2500-3000 символов.

11. Статья о барных стойках из камня – 2500-3000 символов.

9 лет назад
mospro
Мария 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
zhebedeva
Евгения 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
9 лет назад
$65
3 дня
Спасибо за качественную работу.
Приятное во всех отношениях сотрудничество. Спасибо! Буду рада пригодиться вам ещё :)
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