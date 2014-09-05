Здравствуйте, меня зовут Елена.
Образование: высшее экономическое, специализация «финансы, кредит и денежное обращение». Опыт работа в различных сферах и направлениях – продажи и услуги, что помогает легко ориентироваться при выполнении работ.
Предлагаю Вам свои услуги: копирайтинга и рерайтинга, разработка и написание коммерческих предложений и презентаций, написание статей любой тематики, создание дипломных работ, написание курсовых и рефератов.
- Четко следую ТЗ, с учетом всех пожеланий заказчика.
- Я всегда на связи, если меня нет на сайте, значит со мной можно связаться по телефону, эл. почта, whatsApp.
- Легко обучаюсь, к работе подхожу ответственно.
Услуги и стоимость:
1. Рерайтинг / стоимость указана за 1000 збп /:
- тексты информационного характера — от 1$;
- коммерческие предложения, письма для рассылки и т.п. - 40$(за одну страницу)
- Sео-тексты — от 2,5$;
- описание событий, новости — от 1,5$;
- тексты на узкие финансовые темы — от 3$;
2. Копирайтинг /стоимость указана за 1000 збп/:
- тексты информационного характера — от 2,5$;
- новости, описания событий — от 2,5$;
- Sео-тексты — от 3$;
- тексты на узкие финансовые темы— от 4$;
- текст на главную — от 6$.
3. Дипломные/Курсовые/Рефераты:
- дипломная до 80 стр. — от 300$ до 500$
дипломная до 100 стр. – от 400$ до 600$
- теоретическая курсовая до 30стр. — 40$
- реферат — от 20$ до 50$
- рерайт - рефератов, курсовых и дипломов — от 1,5$ (за одну страницу).
Условия взаимовыгодного сотрудничества:
1. Четко сформулированная задача
2. Своевременно предоставленное ТЗ
3. Выбор меня исполнителем проекта
4. Предоплата: WebMoney (доллары, рубли РФ), ЯндексДеньги или карта «Visa» Сбербанка России (рубли)
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