Начали работать с данным сотрудником потому как пишет довольна таки не плохие тексты, по крайней мере суть нашего задания уловила. Была отобрана после выполнения пробного задания. Но даже тогда нарушения сроков должны были нас предостеречь. При выполнении задания нарушила сроки на 30 дней, и в итоге не сделала ничего. По крайней мере ничего не предоставила. В подтверждении моих слов выставляю ее отписки, если вы захотите с ней работать нужно будет учитывать что она никуда не спешит, постоянно обещает и нарушает свои же обещания. И не факт что в итоге работа будет сделана. Специально пишу даты писем что бы было понятней. Задание было выдано 21.07. со сроком исполнения до 30.07. 22.07.- Здравствуйте, Сергей. - К работе над ТЗ приступила - Ваши пожелания и рекомендации будут учтены С уважением, Елена. 30.07.- Здравствуйте, Сергей. 1. Высылаю 10 % от общего задания на проверку. 2. Ваши замечания, пожелания по высланному материалу. 3. Сергей, если нужно делать задание в более короткие сроки, вы уточните... 01.08.- Добрый день, Сергей ! Благодарю за перевод. (здесь была внесена предоплата за тексты и в течении суток мы должны были получить основной объем выполненной работы). В письме отсутствует приложение. Продублируйте, пожалуйста, ваше письмо еще раз. Я ознакомлюсь, все исправлю - согласно вашим требованиям и отправлю вам ТЗ в полном объеме. Если можно, я просто не видела замечаний по работе, отправлю ТЗ завтра. ( откорректирую все так, что бы дополнять и преобразовывать не надо было. По работам в отделочных, строительных и мебельных - у меня никогда недочетов не было и в работе с вами хотелось бы этого избежать (для меня это важно). С уважением, Елена. 05.08.- Здравствуйте, Сергей. Очень извиняюсь, за задержку материала. Готова понести с Вашей стороны заслуженные финансовые взыскания. Тексты отправлю сегодня вечером, либо ночью. Надеюсь, что по ним никаких нареканий не будет. Очень прошу меня извинить и надеюсь на дальнейшее сотрудничество, т.к. ваш проект для меня интересен. Если нужно, готова переговорить /завтра/ по скайпу, либо могу указать номер телефона /пользуюсь WhatsApp/, либо номер Isq для работы, смотря, что удобно клиенту. С уважением, Елена /p.s. я не успела в пятницу ознакомиться с вашим письмом, сегодня ознакомлюсь и все отформатирую по вашим рекомендациям. С пятницы -сегодняшнее утро, случился незапланированный медуикенд, сейчас постараюсь организоваться и компенсировать всем упущенные, по моей вине, выгоды/ 07.08.- Здравствуйте, Сергей ! У (здесь было описание проблемы, по которой задание не было сдано в срок, т.к. данный факт является ее личным делом, не считаю корректным его публиковать) и вот только сегодня «разрешили» возвращаться к работе. Я просто не считаю, правильным распространяться на эту тему… Сроки я нарушила и сейчас постараюсь все компенсировать. Товарные карточки будет у Вас (завтра) на почте к началу рабочего дня (надеюсь, что никаких нареканий по ним не будет). Чтобы компенсировать задержку, если вы не против, вышлите мне следующий комплект (100 шт.) и я его сделаю и отправлю вам к понедельнику, что бы выровнять график. С уважением, Елена. 12.08.- Здравствуйте, Сергей. Я Вам отправлю полный пакет заданий, (сегодня поздно вечером и завтра вы увидите его у себя на компьютере): 1 и 2. Если Вас устроит проделанная работа и Вы готовы будете закрыть глаза на данную просрочку ( я действительно ее не желала, я просто не знала, что неделя "лечебного забвения" вызовет такой коллапс по срокам и столько скопится срочной работы, т.к. я работаю сама и до конца этой недели должна войти в нужную калию и убрать все образовавшиеся висяки), буду очень рада дальнейшему сотрудничеству. Вашим положительным ответом к дальнейшему сотрудничеству буду считать 2-ой (200шт.) комплект заданий, отправленный мне, после получения мой выполненной работы, что бы сделать их к пятнице и отправить вам. С Уважением и пожеланием удачного дня, Елена. И еще раз глубоко извиняюсь, за неудобства вызванные моей задержкой. 13.08.- Здравствуйте, Сергей. Готовые формы заданий будут у вас ближе к вечеру. 15.08.- Здравствуйте, Сергей. Я абсолютно понимаю все ваше негодование и образовавшийся негатив по отношению ко мне. Прошу вас дать мне последнюю возможность реабилитироваться перед вами и доказать, что являюсь хорошим, ответственным и пунктуальным исполнителем. Прошу вас выслать, если вы даете мне этот шанс на реабилитацию, еще 2-3 комплекта карточек / на ваше усмотрение / и я весь объем пришлю вам к 09-00 18.08. И в дальнейшем просрочки не будет - Абсолютно. Мои контактные данные : Icq ---------------- тел 8 909 -------------- Ещё раз хочу извиниться, что заставляю вас ждать. С уважением, Елена. 28.08.-Уважаемые, Клиенты и Коллеги! Ø Сегодня (до конца дня), все готовые работы, будут у Вас на почте. Ø Если Вы увидите недочеты в готовом материале, высылайте материал обратно и все будет исправлено, согласно вашим требованиям. Ø Если материал Вам не поступит, отправьте мне запрос, по почте и я продублирую вам ваш материал. /хочу почистить компьютер на выходных/ Ø Благодарю всех за предоставленную работу! 29.08.-Сергей, здравствуйте! Изначально, хочу перед Вами извиниться и поблагодарить за Ваше терпение и лояльное отношение. Я абсолютно принимаю ваше негодование и согласна с вашими претензиями. Предоплату могу отправить вам в течение сегодняшнего дня, без вопросов. Готовый материал, отправлю в воскресенье (при любом раскладе, т.к. я нормальный человек и свои промахи умею признавать). С понедельника, вхожу в рабочий ритм тяжеловато, наверно это последствия двухнедельного стационара (когда лежишь и ничего не делаешь, а все делают для тебя - тебя охватывает вялость или лень матушка, с которой сложно бороться…). Еще раз выражаю вам свою признательность, просто как человеку, за ваше терпение. 01.09.-Материал, я вам отправила, как и обещала, в воскресенье. Ваше право считать, как вы хотите. Завтра деньги будут на вашем кошельке и еще раз продублирую материал. 02.09. была возвращена сумма предоплаты. Со своей стороны рекомендую не связываться с такими без ответственными сотрудниками.