Рерайт новостей о знаменитостях

Разыскиваются хорошие рерайтеры для долгосрочного сотрудничества и работы над женским проектом.

Цель: поиск материалов на сайтах, качественный рерайт «горячих новостей» о звездах и загрузка их на сайт.

Требования: внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые вы себе сами устанавливаете).

Пол — женский.

Просьба тем, кто очень загружен и не может рерайтить 5 и более статей в неделю не беспокоить. Те, кто ищут временного заработка и не рассчитывают на долгосрочное сотрудничество — также.

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УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

Стоимость материала: 40 рублей за 1000 символов. Тексты не должны быть написаны так, чтобы их приходилось ещё часами редактировать. Материалы должно хотеться читать, а не уйти со страницы после первого абзаца.

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Просьба сразу оставлять e-mail для контакта, если у Вас она не написана в профиле.

ЕСЛИ НЕТ E-MAIL АДРЕСА В ЗАЯВКЕ ИЛИ ПРОФИЛЕ — С ВАМИ НЕ СВЯЖУТСЯ

P.S. Просьба не тратить ваше и мое время впустую сообщениями — «буду писать за 10$/1000 знаков, я супер-профессионал». Цена за статью указана в сообщении и является окончательной.