Копирайт для раздела о компрессорном оборудовании

Ищу человека, который пишет грамотные, легко читающиеся и, если понадобится, продающие тексты в промышленной тематике.

Пока есть небольшой проектный заказ, потом, вероятно, ожидается постоянное сотрудничество.

Нужно:

- чтобы вы имели опыт, подтвержденный портфолио и, возможно, отзывами, - именно по промышленной тематики (винтовые, поршневые компрессора, электрогенераторы и т.п.). Если этого пункта в бэкграунде нет, - не будем тратить ваше и мое время.

- были адекватны, исполнительны и доступны ежедневно в скайпе (вайбере); если только по почте - нет. Это не подходит.

Заявки кидайте сюда или в личку.