Копирайт для раздела о компрессорном оборудовании

КопирайтингЗакрыт12 заявок226 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу человека, который пишет грамотные, легко читающиеся и, если понадобится, продающие тексты в промышленной тематике.

Пока есть небольшой проектный заказ, потом, вероятно, ожидается постоянное сотрудничество.

Нужно:

- чтобы вы имели опыт, подтвержденный портфолио и, возможно, отзывами, - именно по промышленной тематики (винтовые, поршневые компрессора, электрогенераторы и т.п.). Если этого пункта в бэкграунде нет, - не будем тратить ваше и мое время.

- были адекватны, исполнительны и доступны ежедневно в скайпе (вайбере); если только по почте - нет. Это не подходит.

Заявки кидайте сюда или в личку.

9 лет назад
lemondante
Антонов 
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва
  • Похожие заказы

  • Описания интим-товаров

    Разыскивается талантливый копирайтер для наполнения сайтов интим-тематики. Желателен опыт написания текстов именно в этой сфере. Нужны чувственные и мотивирующие статьи и описания, которые будет приятно читать потенциальным клиентам. Без пошлости! Резюме очень приветствуется. Жду ваших предложений: цена, ...

    Копирайтинг48 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен качественный копирайт со скриншотами

    Здравствуйте, нужен качественный копирайт со скриншотами и без воды (по символам не ограничиваю), темы: Как прошить новый BIOS материнской платы Как установить Яндекс стартовой страницей в браузере Как подключить ноутбук к телевизору Светомузыка своими руками Остальные скину исполнителю Сроки и цены?

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Отзывы для товара (щетка)

    Нужно сделать отзыв для щетки (предварительно посмотрев видео и ознакомившись с продуктом) Текст примерно 100-150 знаков. За положительный отзыв для Вашего профиля.

    Копирайтинг6 исполнителей
    Завершен
    9 лет назад

  • Написание 11 статей для сайта

    Тематика сайта – камнеобработка и изделия из камня (натурального, искусственного и кварца). Есть список ключевых слов, которые необходимо будет использовать в статьях. При необходимости могу выслать примеры того что должно в итоге получиться. Главное, чтобы статьи были уникальными ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Стенограмма по видеообзору - объективы для телефонов

    Стенограмма - Дословная запись устной речи. Можно писать близко по смыслу своими словами. Примеры видео https://www.youtube.com/watch?v=Psh3jxXeKQ4&amp;list=UUZnB7_Q2WxpsjyfyXlF2P3A Одно видео - 1 статья. Напишите стоимость работы за 1000 збп. Всего 20 видео.

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Статьи на сайт

    Требуется написание статей для сайта. Сайт промокодов и купонов promoskidka.in.ua. Нужно написать статью на главную, описание магазинов, возможно новости от магазинов. Пожалуйста, пишите ориентировочные цены.

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Постить в форуме сообщения

    Добрый день. Я ищу несколько фрилансеров для работы в форуме жилых домов. Необходимо будет отписывать сообщения в форуме (имея всего лишь описание проблемы). Сообщения 100-300 символов. Имея проблему - текст делаете Вы. Жду предложений Желательно копирайтер с Украины. Количество плохих отзывов ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание 5 статей на английском про дизайн интерьеров

    Тематику написания я даю. Нужны качественные и ИНТЕРЕСНЫЕ статьи на английском по 4-5 тысяч знаков. Само собой текст должен быть уникален при проверке шинглами. Просьба в предложениях сразу писать стоимость за 1000 знаков и сроки написания.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад