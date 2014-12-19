Копирайт для раздела о компрессорном оборудовании

Разыскивается талантливый копирайтер для наполнения сайтов интим-тематики. Желателен опыт написания текстов именно в этой сфере. Нужны чувственные и мотивирующие статьи и описания, которые будет приятно читать потенциальным клиентам. Без пошлости! Резюме очень приветствуется. Жду ваших предложений: цена, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу человека, который пишет грамотные, легко читающиеся и, если понадобится, продающие тексты в промышленной тематике.
Пока есть небольшой проектный заказ, потом, вероятно, ожидается постоянное сотрудничество.
Нужно:
- чтобы вы имели опыт, подтвержденный портфолио и, возможно, отзывами, - именно по промышленной тематики (винтовые, поршневые компрессора, электрогенераторы и т.п.). Если этого пункта в бэкграунде нет, - не будем тратить ваше и мое время.
- были адекватны, исполнительны и доступны ежедневно в скайпе (вайбере); если только по почте - нет. Это не подходит.
Заявки кидайте сюда или в личку.
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