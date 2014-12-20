Нужно написать интересный текст

Нужен текст, интересный, захватывающий, чтобы читатель не мог оторваться, чтобы читал в захлеб.

Тему скажу позже.

Текст нужен большой, на несколько страниц.

Сейчас я хочу определиться с исполнителем, посмотреть его работы, на сколько человек интересно пишет тексты. Меня интересует, на сколько человек излагает мысли конкретно, без воды.

Работы у меня много для исполнителя.

По оплате: Исполнитель пишет первую часть текста (начало), если текст интересный, то я делаю аванс 50%. Остальное по факту сдачи работы.