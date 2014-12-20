Нужно написать интересный текст

Задача: Работа в разделе «Вопросы-Ответы» женского сайта. Требования: 1. Грамотность. 2. Умение вызвать у собеседника желание продолжать беседу. 3. Создавать провокационные темы, писать сообщения и задавать вопросы, которые вызовут бурную волну обсуждений. 4. Находить информацию для ответов на вопросы, поставленные другими ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен текст, интересный, захватывающий, чтобы читатель не мог оторваться, чтобы читал в захлеб.
Тему скажу позже.
Текст нужен большой, на несколько страниц.
Сейчас я хочу определиться с исполнителем, посмотреть его работы, на сколько человек интересно пишет тексты. Меня интересует, на сколько человек излагает мысли конкретно, без воды.
Работы у меня много для исполнителя.
По оплате: Исполнитель пишет первую часть текста (начало), если текст интересный, то я делаю аванс 50%. Остальное по факту сдачи работы.
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