Рерайт на тему "Виды фундамента для домов и бань из бруса"

Нужен хороший глубокий рерайт вот этой статьи http://studiya-domov.ru/vidi-fundamentov.html

Но при этом смысл статьи не должен теряться! И нужно чтобы структура текста естественно отличалась и размер статьи тоже может отличаться (она может стать чуть меньше или чуть больше), а не просто замена слов иными схожими по смыслу.

В общем нужна статья про виды фундаментов, отличающаяся от приведенной, но близкой к ней по духу и составу и без воды лишней.

Пишите цены и сроки. Чем быстрее тем лучше. Оплата на рублевый вебмани по факту + хороший отзыв.