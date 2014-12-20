Рерайт на тему "Виды фундамента для домов и бань из бруса"

КопирайтингЗакрыт6 заявок118 просмотров
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Нужен хороший глубокий рерайт вот этой статьи http://studiya-domov.ru/vidi-fundamentov.html

Но при этом смысл статьи не должен теряться! И нужно чтобы структура текста естественно отличалась и размер статьи тоже может отличаться (она может стать чуть меньше или чуть больше), а не просто замена слов иными схожими по смыслу.

В общем нужна статья про виды фундаментов, отличающаяся от приведенной, но близкой к ней по духу и составу и без воды лишней.

Пишите цены и сроки. Чем быстрее тем лучше. Оплата на рублевый вебмани по факту + хороший отзыв.

9 лет назад
zakazwebsait
Алексей 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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