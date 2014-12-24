Уникальный текст для сайта, вписка ключевых слов.

Написание статьи. План работы: мы даем название и ключевики для вхождений. 1–2 дня на исполнение. Оценивается: уникальность (не менее 90%), тошнота текста, грамотность, осмысленность. Предпочтительно, чтобы у вас было юридическое образование.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно поправить текст на 5ти страницах.
http://nick16.ru/ - Написать для главной несколько абзацев с ключевыми словами.
http://nick16.ru/landing-page - сделать текст уникальным, вписать ключевые слова
http://nick16.ru/kontekstnaya-reklama - сделать текст уникальным, вписать ключевые слова
http://nick16.ru/prodvizhenie - сделать текст уникальным, вписать ключевые слова
http://nick16.ru/ceni - написать несколько абзацев с ключевыми словами.
Во вложении ключевые слова и страницы к которым они относятся.
Интересует цена вопроса и сроки.
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