Текст для лендинга

КопирайтингЗавершен1 заявка111 просмотров
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Написать текст для лендинга, посвященного обучению на гитаре. + дать рекомендации по дизайну

9 лет назад
Olenok
51 годЧехия
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 часов назад
9 лет назад
$200
1 день
Александр очень здорово справляется со своей работой на профессиональном уровне. Работает быстро и качественно. Всегда на связи и дает много дельных советов! Супер!!! Очень довольна работой и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Алена - очень положительный заказчик и человек. Сотрудничество над ее проектом от начала и до конца прошло на единой позитивной волне. Успехов вам и вашему проекту. :)
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