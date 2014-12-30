Тексты по недвижимости

$50
КопирайтингЗавершен1 заявка89 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется несколько текстов по недвижимости, объемом 1000-1200 каждый. Подробности выданы исполнителю.

9 лет назад
Metrix
Рауф 
43 годаАзербайджан
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 часов назад
9 лет назад
$60
1 день
Все хорошо, спасибо. Продолжаем сотрудничество.
Отличный заказчик. К формулировкам задания, проверке, оплате - претензий нет. Мои рекомендации.
  • Похожие заказы

  • Разбавить текст ключами (SЕО)

    Есть готовые статьи по 1500 зн. Их нужно разбавить ключевыми словами (SЕО) Таких статей 6 шт Ключи уже готовы Моментальная постоплата ВМ, Сбер, QIWI Студии не рассматриваются

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Копирайт бинарные опционы

    Требуется копирайтер для написания статей на регулярной основе. Оплата 50р / 1000 символов без пробелов Просьба прикреплять свои работы на тематики "форекс/биржевой трейдинг/бинарные опционы" в качестве портфолио.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Статья для сайта запчасти грузовых иномарок

    $7

    Статья для страницы http://test.import-detal.ru/index.php/ct-menu-item-11/9-remont-kpp-zf по аналогии с http://idivision.net/content/remont-zf , объем такой же. Ключевые слова: ремонт zf ремонт зф (цф) ремонт кпп zf ремонт кпп зф(цф) наличие запасных частей Добавить в статью этот текст: "На все коробки передач, отремонтированные нами, предоставляем гарантию 6 месяцев ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Умное продвижение CRM системы по недвижимости

    Необходимо обеспечить умное продвижение CRM системы по недвижимости. То есть не просто произвести "выход в топ Яндекса", "покупку подписчиков и фолловеров" и прочие малоэффективные действия, а задействовать действительно необходимые методы, как минимум по любому из ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Текст про масло черного тмина

    Копирайтеры с опытом в аналогичной тематике приветствуются. Скидывайте примеры работ и стоимость за 1000 знаков. Сайт www.gabris.ru. Объем до 6000 знаков. Читайте ТЗ во вложении.

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Англ. копирайтинг

    Необходимо написать 54 англ. текста по 150-200 слов. Тематика адалт, легальный. Никаких рерайтов, проверка на уникальность жесткая. Сроки: как можно скорее.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад