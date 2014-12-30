Тексты по недвижимости

Есть готовые статьи по 1500 зн. Их нужно разбавить ключевыми словами (SЕО) Таких статей 6 шт Ключи уже готовы Моментальная постоплата ВМ, Сбер, QIWI Студии не рассматриваются
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется несколько текстов по недвижимости, объемом 1000-1200 каждый. Подробности выданы исполнителю.
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