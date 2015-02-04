$200
Ищем в команду английских копирайтеров с отличным знанием английского языка (уровень не ниже advanced). Обязанности: - написание текстов на различные темы в соответствии с заданием и перевод текстов ...
Копирайтинг121 заявка
Закрыт
10 лет назад
Нужны английские райтеры
Цены:
рерайт - от 1 у.е.
копирайтинг - от 1,15 у.е.
Есть тексты различной сложности, цена на более сложные тексты выше.
Ищем в команду английских копирайтеров с отличным знанием английского языка (уровень не ниже advanced). Обязанности: - написание текстов на различные темы в соответствии с заданием и перевод текстов ...
Здравствуйте! Нужен рерайт текстов 2-3 тысячи знаков с уникальностью не ниже 93%. Цена за рерайт фиксирована и не обсуждается - 1 доллар за 1000 знаков без пробелов. Понравившимся исполнителям в дальнейшем будут ...