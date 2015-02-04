Здравствуйте! Нужен рерайт текстов 2-3 тысячи знаков с уникальностью не ниже 93%. Цена за рерайт фиксирована и не обсуждается - 1 доллар за 1000 знаков без пробелов. Понравившимся исполнителям в дальнейшем будут ...