romanman

Роман romanman

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Нужны английские райтеры

Цены:

рерайт - от 1 у.е.

копирайтинг - от 1,15 у.е.

Есть тексты различной сложности, цена на более сложные тексты выше.

  • Английские копирайтеры, рерайтеры

    $200

    Ищем в команду английских копирайтеров с отличным знанием английского языка (уровень не ниже advanced). Обязанности: - написание текстов на различные темы в соответствии с заданием и перевод текстов ...

    Копирайтинг121 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт английских текстов

    Здравствуйте! Нужен рерайт текстов 2-3 тысячи знаков с уникальностью не ниже 93%. Цена за рерайт фиксирована и не обсуждается - 1 доллар за 1000 знаков без пробелов. Понравившимся исполнителям в дальнейшем будут ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад