lisnatalija

Наталия lisnatalija

 
33 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
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  • Необходимо оставить готовый отзыв на Яндекс. Маркете

    Необходимо оставить готовый отзыв на интернет-магазин сумок и аксессуаров на Яндекс. Маркете. Обязательные условия: российский ip адрес, почта на Яндексе (страница вк/фейсбук) с которой нет ни одного отзыва не прошедшего модерацию и есть несколько размещенных ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разместить готовый отзыв на irecommend

    Требуются пользователи раскрученным аккаунтом на irecommend.ru и российским ip адресом. Подходят только аккаунты с возможностью писать отзывы на интернет-магазины. Необходимо разместить готовый отзыв на наш интернет-магазин на своем аккаунте, а так же проставить + ...

    Социальные сети (SMM и SMO)нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется рерайтер статей про сумки и аксессуары

    Набираем команду профессиональных рерайтеров. Главное требование: умение грамотно и качественно переписывать текст своими словами, а не просто заменять некоторые слова синонимами и менять предложения местами. Со своей стороны гарантируем своевременную и полную оплату, а так ...

    Копирайтинг44 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Интернет-магазину сумок требуется копирайтер.

    Набираем команду профессиональных копирайтеров. Главное требование: умение писать качественные и грамотные тексты. Со своей стороны гарантируем своевременную и полную оплату, а так же регулярные новые задания. В отклике обязательно указывайте стоимость 1000 ...

    Копирайтинг46 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Интернет-магазину сумок требуется копирайтер.

    Набираем команду профессиональных копирайтеров. Главное требование: умение писать качественные и грамотные тексты. Со своей стороны гарантируем своевременную и полную оплату, а так же регулярные новые задания. В отклике обязательно указывайте стоимость 1000 ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    10 лет назад