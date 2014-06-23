lisnatalija

Необходимо оставить готовый отзыв на интернет-магазин сумок и аксессуаров на Яндекс. Маркете. Обязательные условия: российский ip адрес, почта на Яндексе (страница вк/фейсбук) с которой нет ни одного отзыва не прошедшего модерацию и есть несколько размещенных ...
- Копирайтинг3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуются пользователи раскрученным аккаунтом на irecommend.ru и российским ip адресом. Подходят только аккаунты с возможностью писать отзывы на интернет-магазины. Необходимо разместить готовый отзыв на наш интернет-магазин на своем аккаунте, а так же проставить + ...Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт9 лет назад
Набираем команду профессиональных рерайтеров. Главное требование: умение грамотно и качественно переписывать текст своими словами, а не просто заменять некоторые слова синонимами и менять предложения местами. Со своей стороны гарантируем своевременную и полную оплату, а так ...Копирайтинг44 заявкиЗакрыт9 лет назад
Набираем команду профессиональных копирайтеров. Главное требование: умение писать качественные и грамотные тексты. Со своей стороны гарантируем своевременную и полную оплату, а так же регулярные новые задания. В отклике обязательно указывайте стоимость 1000 ...Копирайтинг46 заявокЗакрыт9 лет назад
Набираем команду профессиональных копирайтеров. Главное требование: умение писать качественные и грамотные тексты. Со своей стороны гарантируем своевременную и полную оплату, а так же регулярные новые задания. В отклике обязательно указывайте стоимость 1000 ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт10 лет назад