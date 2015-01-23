Группа опытных фрилансеров - предлагает свои услуги

Готовы приступить к работе.

Мы предлагаем!

Копирайтинг, рерайтинг

3d графика

Создание сайтов под ключ,

Наполнение контентом ваших интернет ресурсов

Продвижение в поисковых системах и соц сетях

Создание презентаций, банеров и логотипов,

Составление семантического ядра для сайта

Аудио монтаж и видео монтаж

Мы умеем!

5 сайтов (более 400 страниц каждый)

Большой интернет магазина

3 канала на you tube

Огромное количество групп в соц сетях

Мы честны!

Группа опытных фрилансеров — предлагает свои услуги. Всоставе 4 человек предлагает свои услуги в самых разных направлениях.Опыт работы огромный. Занимаемся этим более 3 лет. Делаемкачественно и быстро. На данный момент,под нашим руководством в общей сложности:Поэтому обещать впустую или обманывать просто не имеетсмысла. В доказательство своих умений, навыков и знаний, можем

продемонстрировать все свои проекты.

Мы осторожны!

«Не доверяй никому, даже себя."

Без создания проекта, не работаем. В идеальном случаезаключаем безосную сделку. Проекты в которые нужно вкладывать для их начала,

без предоплаты — не берем. Заказы с неясными требованиями и слишком непонятными

пожеланиями. Мы также отклоняем Предлагаем сотрудничество!

Мы владеем!

Мы владеем огромными знаниями и умениями. Также у нас естьсвой интернет магазин. Деятельность которого направлена на продажу видео

уроков, книг, данных различных опросов и т.д. Причем все это имеется в наличии,

в самых разных направлениях.

Мы можем!

Мы можем предложить свои услуги, не только по выполнениюпроектов. Мы можем предложить вам, обменять наши знания — на ваши деньги. Также

мы можем вам предложить выбор способа их получения.

Онлайн обучение по скайпу

На видео

Это выгодно!

Первый способ намного результативнее, но и соответственнодороже. Если говорить о видео материалах, то они будут дешевле. Выбирать вам.Мы предлагаем свои знания, которые ничем не хуже или беднее,чем на любом другом сервисе. При этом наша информация более доступна для

восприятия и намного качественне. По сравнению со многими интернет ресурсами.

Хотя стоит на порядок меньше.Вы можете пойти на вебинар и заплатить огромные деньги. Хотяскорее всего мы сможем предложить вам ту же самую информацию, но дешевле.

Мы гарантируем!

Мы с уверенностью можем сказать, что вы не пожалеете и ничемне рискуете. Оплата за онлайн обучение, происходит по окончанию занятий. Если вас не устроят полученные вами видео материалы, мы

вернем деньги или обменяем их на другие. Мы не против передачи всего этого, через создание проекта

или через безопасную сделку.

Пополам!

Помимо всего вышеперечисленного мы можем предложить вампартнерство. Если вы собираетесь записаться на какой-либо тренинг или вебинар,

и у нас нет этих информационных данных. Мы можем поделить затраты пополам. Это

будет выгоднее и приятнее, и никто ничего не теряет. Ссылку ведь с левой почты

можно открыть сколько угодно раз