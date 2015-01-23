besss114

Роман besss114

 
30 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Группа опытных фрилансеров - предлагает свои услуги

                                                  Готовы приступить к работе. 

  • Мы предлагаем!
«Одна, голова хорошо, а две лучше." Группа опытных фрилансеров — предлагает свои услуги. Всоставе 4 человек предлагает свои услуги в самых разных направлениях.
  • Копирайтинг, рерайтинг
  • 3d графика
  • Создание сайтов под ключ,
  • Наполнение контентом ваших интернет ресурсов
  • Продвижение в поисковых системах и соц сетях
  • Создание презентаций, банеров и логотипов,
  • Составление семантического ядра для сайта
  • Аудио монтаж и видео монтаж
  • Мы умеем!
«Знания — это сила"Опыт работы огромный. Занимаемся этим более 3 лет. Делаемкачественно и быстро.  На данный момент,под нашим руководством в общей сложности:
  • 5 сайтов (более 400 страниц каждый)
  • Большой интернет магазина
  • 3 канала на you tube
  • Огромное количество групп в соц сетях
  • Мы честны!
«В жизни все возвращается бумерангом."Поэтому обещать впустую или обманывать просто не имеетсмысла. В доказательство своих умений, навыков и знаний, можем

продемонстрировать все свои проекты.

  • Мы осторожны!
  • «Не доверяй никому, даже себя."
Без создания проекта, не работаем. В идеальном случаезаключаем безосную сделку. Проекты в которые нужно вкладывать для их начала,

без предоплаты — не берем. Заказы с неясными требованиями и слишком непонятными

пожеланиями. Мы также отклоняем                                                             Предлагаем сотрудничество! 

  • Мы владеем!
«Со скупой платишь дважды"Мы владеем огромными знаниями и умениями. Также у нас естьсвой интернет магазин. Деятельность которого направлена на продажу видео

уроков, книг, данных различных опросов и т.д. Причем все это имеется в наличии,

в самых разных направлениях. 

  • Мы можем!
«Знания это сила!"Мы можем предложить свои услуги, не только по выполнениюпроектов. Мы можем предложить вам, обменять наши знания — на ваши деньги. Также

мы можем вам предложить выбор способа их получения.

  • Онлайн обучение по скайпу
  • На видео
Первый способ намного результативнее, но и соответственнодороже. Если говорить о видео материалах, то они будут дешевле. Выбирать вам. 
  • Это выгодно!
«Не сори деньгами, лишними не будут"Мы предлагаем свои знания, которые ничем не хуже или беднее,чем на любом другом сервисе. При этом наша информация более доступна для

восприятия и намного качественне. По сравнению со многими интернет ресурсами.

Хотя стоит на порядок меньше.Вы можете пойти на вебинар и заплатить огромные деньги. Хотяскорее всего мы сможем предложить вам ту же самую информацию, но дешевле. 

  • Мы гарантируем!
«Качество — это главный аргумент!"Мы с уверенностью можем сказать, что вы не пожалеете и ничемне рискуете. Оплата за онлайн обучение, происходит по окончанию занятий. Если вас не устроят полученные вами видео материалы, мы

вернем деньги или обменяем их на другие. Мы не против передачи всего этого, через создание проекта

или через безопасную сделку.

 

  • Пополам!
«Делиться не грех!"Помимо всего вышеперечисленного мы можем предложить вампартнерство. Если вы собираетесь записаться на какой-либо тренинг или вебинар,

и у нас нет этих информационных данных. Мы можем поделить затраты пополам. Это

будет выгоднее и приятнее, и никто ничего не теряет. Ссылку ведь с левой почты

можно открыть сколько угодно раз

  • Написать 500 страниц для сайта

    Необходимо написать контент для сайта. Тематика сайта "Интернет и его возможности". Материал должен быть качественным полным и легко читаемым. Каждая тема должна быть раскрыта полностью. Все остальное в ТЗ ...

    Копирайтинг40 заявок
    Закрыт
    10 лет назад