Здравствуйте.

Требуется написать и разместить статью на Хабре. У вас должен быть трастовый аккаунт, статья должна уйти в эфир и быть в потенциале проскочить на главную страницу.

Статья - описание интересного и полезного проекта, аналогов которого на данный момент нет.

Благодарю.

Хорошего дня.