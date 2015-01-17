Написание статей на детскую тематику.

Нужны SEO тексты-описания о женской обуви по 500-700 симв. б/п. Подробное задание исполнителю. Цена скромная, рассчитана на новичков. Принимаются только заявки.
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Ищу копирайтера для написания статьи на детскую тематику.
Желательно наличии своего ребенка о опыта материнства.
Оплата договорная через БС за каждую статью.
Уникальность выше 95 %, проверка через адвего в режиме глубокая проверка. Длинна 3000 знаков и более.
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