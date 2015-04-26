Создать иконки для сайта

Спасибо Анне за возможность поработать по проекту. Работаю с Анной уже не первый раз и от сотрудничества исключительно только положительные эмоции. Оплата, общение, понятное ТЗ - все на достойном уровне! Рекомендую, как очень хорошего и порядочного заказчика!