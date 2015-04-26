Создать иконки для сайта

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Завершен8 заявок173 просмотра

Необходимо создать иконки для размещения на сайте. Иконки создаются в соответствии с фирменным стилем (имеется). Количество - 3. Нужны разные форматы (jpeg, tiff, png).

10 лет назад
AnnaKorr
Анна 
48 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
5 часов назад
10 лет назад
$15
2 дня
Спасибо Анне за качественную работу! Все точно в срок, очень красиво и креативно. Рекомендую Анну всем заинтересованным лицам. Сама обращалась не первый раз и осталась довольна результатом!
Спасибо Анне за возможность поработать по проекту. Работаю с Анной уже не первый раз и от сотрудничества исключительно только положительные эмоции. Оплата, общение, понятное ТЗ - все на достойном уровне! Рекомендую, как очень хорошего и порядочного заказчика!

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
5 часов назад
10 лет назад
#1
Иконки и Пиксель-арт

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