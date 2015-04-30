Иконка для сайта "3d обзор товара"

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен6 заявок188 просмотров

Задача сделать 2 иконки размером 50*50 информирующие что в карточке товара есть 3д обзор товара, видео обзор. Иконка должна быть представлена в цветах и стиле сайта aveal.com.ua. В итоге хочу получить исходник иконки .

10 лет назад
avial
47 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Natali_Mis
52 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Работа сделана качественно, быстро и профессионально. Мой плюс такому исполнителю.
Хороший заказчик. Четкая постановка задачи.Своевременная оплата.Мои рекомендации к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Natali_Mis
52 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад