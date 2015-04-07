Иконки для сайта "фабрики нетканных материалов"

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Закрыт10 заявок187 просмотров

Здравствуйте коллеги, мне необходимо отрисовать несколько иконок (современный изометрический вид) для нового сайта "фабрики нетканных материалов".

Иконки следующие:

1. Пошив рукавных фильтров для систем аспирации

2. Пошив фильтровальных и подкладочных салфеток для жидкой фильтрации

3. Бентонитовые маты (рулонная гидроизоляция)

4. Полотна полиэфирные

5. Геотекстиль Дорнит

6. Фильтровальное полотно ОЗОН и ОЗОН-К

7. Шерстяное полотно

8. Банные принадлежности

9. Скатерти и салфетки

Подробно можно посмотреть на страом сайте компании в разделе "Каталог" http://olga-company.ru/katalog-produkcii

Жду от вас сроки и цены за 1 иконку

10 лет назад
igorspin
Игорь 
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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