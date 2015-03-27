Адапитровать фото под Истаграм

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт12 заявок240 просмотров

Фото - около 120 шт. Надо "оквадратить" в формат 1х1 для Инстаграм.

Интересует бюджетный вариант цены, укажите, пжл.

10 лет назад
Transfer72
Елена 
50 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нарисовать иконки в стиле флэт

    Доброе утро! Нужно нарисовать иконки в векторе, нужно на выходе png на прозрачном фоне + svg. Стиль иконок нравится как тут https://m1.behance.net/rendition/modules/163028171/disp/1f7ee39bd2e30f139c525fabffb9239b.png Всего пять иконок для спортивного ...

    Иконки и Пиксель-арт4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Получить иконки предметов по фотографиям

    Есть фотографии 3-х предметов с разных сторон. Необходимо получить что-то в виде иконок этих предметов, точно повторяющие все линии границ этих предметов. Пример предмета на фотографии прикрепил.

    Иконки и Пиксель-арт8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать 5 иконок в одном оранжевом стиле

    Для главной страницы сайта http://svetochokna-nn.ru/ про пластиковые окна нужны 5 иконок для соответствующих подзаголовков: 1) производство 2) подарки 3) стеклопакеты 4) качество 5) любовь к клиентам Пример иконок есть ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Коллажи-иконки для сайта

    Необходимо сделать Коллажи - Иконки для корневых разделов (потом и остальные) сайта http://image.musician.ua/ Размер - 200х200 рх, Формат - JPG Фон - белый Необходимо чтобы на картинке было до 3-х изделий. ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • 8 иконок для сайта

    $50

    Доброго времени суток, уважаемые дизайнеры! Ведутся работы по созданию небольшого информационного сайта дилера моторных масел. В связи с этим необходимо отрисовать 8 иконок на сайт. Подробное описание в ТЗ прилагаю. - Если ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нарисовать картинку в векторе

    Необходимо нарисовать в векторе (в кривых) картинку - голова льва ниже примеры на что ориентироваться, но на примерах много линий, а нужно что бы при уменьшении размера картинки до 100-150 px четко ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • 2 иконки и вставить в балуны

    $10

    Создать 2 иконки: Земельные участки - елка на земле(переделать, чтоб по цвету с остальными совпадала). Ремон/услуги - молоток и мастерок, отвертку и дрель(обсуждаемо) - иконка должна показать, что это раздел ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Обработать фото (вырезать товар, ретушь)

    $60

    Всего 136 фото, нужны 2 человка для их обработки. Нужно вырезать сам товар и исправить косяки (ретушь), подкорректировать баланс белого, цвета. Бюджет из расчета 1 фото - 50руб. получается $60 каждому Очень ...

    Иконки и Пиксель-арт3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад