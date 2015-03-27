Требуется создание Иконок-3Д картинок (128*128) банковской направленности более подробное ТЗ в личку.
Адапитровать фото под Истаграм
Фото - около 120 шт. Надо "оквадратить" в формат 1х1 для Инстаграм.
Интересует бюджетный вариант цены, укажите, пжл.
Заявки фрилансеров
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