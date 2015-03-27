Для главной страницы сайта http://svetochokna-nn.ru/ про пластиковые окна нужны 5 иконок для соответствующих подзаголовков: 1) производство 2) подарки 3) стеклопакеты 4) качество 5) любовь к клиентам Пример иконок есть ...
Получить иконки предметов по фотографиям
Есть фотографии 3-х предметов с разных сторон. Необходимо получить что-то в виде иконок этих предметов, точно повторяющие все линии границ этих предметов.
Пример предмета на фотографии прикрепил.
Заявки фрилансеров
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