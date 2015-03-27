Нарисовать иконки в стиле флэт

Доброе утро!

Нужно нарисовать иконки в векторе, нужно на выходе png на прозрачном фоне + svg.

Стиль иконок нравится как тут https://m1.behance.net/rendition/modules/163028171/disp/1f7ee39bd2e30f139c525fabffb9239b.png

Всего пять иконок для спортивного магазина. Использованы будут так: http://joxi.ru/KAxMjkKf1W54r8

Тематики иконок под пункты которые указаны на скриншоте.

Я думал над сюжетами и думаю так:

1) Бесплатная доставка - коробка из под товара (если есть предложения буду рад)

2) Бесплатная сборка - шестеренка

3) Гарантия - жест класс

4) Полезные консультации - возможно голова и от нее мысль в облаке с знаком вопроса

5) Акции и скидки - коробочка подарочная с бантиками типо того http://joxi.ru/L21JRB8cgXMRAX

Толщину линий и стилистику прошу взять с примера https://m1.behance.net/rendition/modules/163028171/disp/1f7ee39bd2e30f139c525fabffb9239b.png

Задача срочная, указывайте бюджет и срок пожалуйста