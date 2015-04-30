Сделать 3 аватарки.

Есть несколько примеров того, что мне нравиться: http://previews.123rf.com/images/aleksander1/aleksander11208/aleksander1120800036/14764498-Gear-wheel-in-a-head-of-the-person--Stock-Vector-psychology-brain-system.jpg http://previews.123rf.com/images/aleksander1/aleksander11205/aleksander1120500098/13802352-The-head-of-the-person-consists-of-objects-of-science-Stock-Vector.jpg https://i0.wp.com/mktcdn.uberflip.com/understand_consumer.png Вот корпоративные цвета: https://color.adobe.com/ru/create/color-wheel/?base=2&rule=Shades&selected=1&name=My%20Color%20Theme&mode=rgb&rgbvalues=0.09935383244206772,0.18045900178249155,0.26764705882352946,0.30352049910873435,0.5512923351157434,0.8176470588235295,0.19215686274509805,0.34901960784313724,0.5176470588235295,0.21071746880570408,0.3827317290551744,0.5676470588235295,0.1550356506238859,0.28159536541883295,0.4176470588235295&swatchOrder=0,1,2,3,4 Пример картинки, что мне нравиться больше всего находиться во вложении. ...