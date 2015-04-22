Нарисовать картинку по примеру (AI)

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен2 заявки198 просмотров

Есть несколько примеров того, что мне нравиться:

http://previews.123rf.com/images/aleksander1/aleksander11208/aleksander1120800036/14764498-Gear-wheel-in-a-head-of-the-person--Stock-Vector-psychology-brain-system.jpg

http://previews.123rf.com/images/aleksander1/aleksander11205/aleksander1120500098/13802352-The-head-of-the-person-consists-of-objects-of-science-Stock-Vector.jpg

https://i0.wp.com/mktcdn.uberflip.com/understand_consumer.png

Вот корпоративные цвета:

https://color.adobe.com/ru/create/color-wheel/?base=2&rule=Shades&selected=1&name=My%20Color%20Theme&mode=rgb&rgbvalues=0.09935383244206772,0.18045900178249155,0.26764705882352946,0.30352049910873435,0.5512923351157434,0.8176470588235295,0.19215686274509805,0.34901960784313724,0.5176470588235295,0.21071746880570408,0.3827317290551744,0.5676470588235295,0.1550356506238859,0.28159536541883295,0.4176470588235295&swatchOrder=0,1,2,3,4

Пример картинки, что мне нравиться больше всего находиться во вложении.

Приступать к работе надо уже.

10 лет назад
korrik
33 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$10
1 день
Пишу положительный отзыв потому, что у Тараса много положительных отзывов (53) и нет отрицательных (0). Не хочу портить человеку репутацию и рейтинг. Работа не была выполнена, соответственно не была принята. Вина моя. Я согласен. НО! Любезнейший Тарас потратил на мой проект часа 2, прислал промежуточный результат, который и приблизительно не соответствовал требованию. После чего я серьезно заболел, и, в следствии чего, пришлось оставить работу. Бюджет проекта 10 долларов! Итог: Потрачено рабочего времени 2 часа, промежуточный результат абсолютно не похож на желаемый результат. Зато, я получил отрицательный ответ от Тараса за то, что не отвечал на его сообщения в скайпе (так как был серьезно болен). И теперь, когда я выздоровел, был готов оплатить работу Тараса (которая меня не устроила), но увы, он уже написал гадостей про меня в отзывах.
Был выслан эскиз по образцу.Проект перетек из срочного в долгострой.Оплаты нет.В скайпе тишина

Заявки фрилансеров

TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад

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