Нарисовать картинку по примеру (AI)

Пишу положительный отзыв потому, что у Тараса много положительных отзывов (53) и нет отрицательных (0). Не хочу портить человеку репутацию и рейтинг. Работа не была выполнена, соответственно не была принята. Вина моя. Я согласен. НО! Любезнейший Тарас потратил на мой проект часа 2, прислал промежуточный результат, который и приблизительно не соответствовал требованию. После чего я серьезно заболел, и, в следствии чего, пришлось оставить работу. Бюджет проекта 10 долларов! Итог: Потрачено рабочего времени 2 часа, промежуточный результат абсолютно не похож на желаемый результат. Зато, я получил отрицательный ответ от Тараса за то, что не отвечал на его сообщения в скайпе (так как был серьезно болен). И теперь, когда я выздоровел, был готов оплатить работу Тараса (которая меня не устроила), но увы, он уже написал гадостей про меня в отзывах.