Создание иконок рубрик для мед. сайта.

Доброго времени суток,

требуется нарисовать иконки для рубрик. Примеры рубрик - Депрессия, Фобии, Психозы и тд. Картинки должны быть размером 100х100 и 1024х768

Картинки должны быть в одном стиле нарисованы. После тестового задания кандидат получит ТЗ с описанием, как следует нарисовать иконки для рубрик(что должно быть изображено на каждой из них)

Тестовое задание:

Предложить свои варианта картинок на рубрики Депрессия, Фобии, Психозы

Помечайте картинки водяными знаками.

Если все устраивает, тестовое оплачиваем!