Требуется создание Иконок-3Д картинок (128*128) банковской направленности более подробное ТЗ в личку.
Создание иконок рубрик для мед. сайта.
Доброго времени суток,
требуется нарисовать иконки для рубрик. Примеры рубрик - Депрессия, Фобии, Психозы и тд. Картинки должны быть размером 100х100 и 1024х768
Картинки должны быть в одном стиле нарисованы. После тестового задания кандидат получит ТЗ с описанием, как следует нарисовать иконки для рубрик(что должно быть изображено на каждой из них)
Тестовое задание:
Предложить свои варианта картинок на рубрики Депрессия, Фобии, Психозы
Помечайте картинки водяными знаками.
Если все устраивает, тестовое оплачиваем!
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