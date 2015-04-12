Иконки для разделов сайта о стиле, моде и красоте

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Завершен8 заявок171 просмотр

Требуется нарисовать иконки для разделов:

• Маникюр

• Макияж

• Волосы

• Стиль

• Шопинг

• Street Fashion

• Спецпроект

• События

• Отношения

Цветовая гамма: желательно чб

10 лет назад
360focus
Айжан 
44 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

icondi
45 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$5
1 день
Сделал все просто на высшем уровне! Учел все замечания! Советую всем
Замечательная заказчица. Четко поставила задачу, скоректировала работу, дала все необходимые материалы, и после завершения проекта очень быстро провела оплату, что в свою очеред не может не радовать. Настоятельно рекомендую!

Заявки фрилансеров

icondi
45 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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