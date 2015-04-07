Шапка для магазина и аватар для vk

Нужно придумать и нарисовать стильную шапку для магазина смарт часов и часов-телефонов.

То что сделал сам - iqwatch.su

Хочу лучше.

Должно быть информативно, понятно, просто, красиво и стильно. Должно показывать эмоции, функции, должно цеплять и вызывать доверие покупателей.

+ нужно сделать аватар для группы VK в таком-же стиле.

На все 1300 р. Но можно обсудить.