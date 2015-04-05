Отрисовать картинки в кореле

Задание состоит из двух частей.

Часть первая:

Есть картинка в jpg - приложена к проекту. Эту картинку надо перерисовать в кореле максимально близко к оригиналу. Размер 8x12 см, обязателен отступ. Результатом работы должны быть два файла: один - перерисованная версия в формате jpg, второй - исходник перерисованной версии в кореле.

Часть вторая:

На основе картинки из первой части надо нарисовать новую картинку, но с композицией, ориентированной горизонтально. Размер картинки - 5х9 см, в кореле обязателен отступ. На картинке должны быть слова "SpellSmell.ru" (именно в таком написании, с заглавными S), "парфюмерия" и сердечко в виде розочки. Желательно уместить еще и флакон. В целом горизонтальная картинка должна максимально походить на свой вертикальный первоисточник. Результат этой работы - так же 2 файла: один в jpg, один в кореле.

Все вопросы можно задавать в личку.

Срок работы - 1 день с того момента, как договоримся с вами, что вы будете делать эту работу.

Оплата только через Webmoney в WMR.

Цена всего проекта - 1200 WMR.